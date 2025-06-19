فريد يطرح أحدث أغانيه "ضاع خيري" على "يوتيوب"

كتبت- منى الموجي:

طرح المطرب فريد أحدث أعماله الغنائية "ضاع خيري" على مختلف المنصات الرقمية الموسيقية وموقع يوتيوب.

الأغنية تمثل بداية تعاون يجمع بين فريد وشركة "فايرال ويف"، وهي من كلمات مصطفى ناصر وألحان كريم نيازي ومنتج منفذ رامز سليمان.

فريد طرح منذ بداية عام 2025 عدة أغاني، بينها: "حب كان هموم"، "بشوفك قصادي"، وكان ختم العام الماضي بنجاح أغنيته "طب ياللي غايب" التي تجاوزت مليوني ونصف مشاهدة على يوتيوب.

وعرف فريد بدخوله للساحة الفنية في مصر منذ عامين مقدما أغنية "بأمارة مين" التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، بتجاوزها حاجز 180 مليون مشاهدة على يوتيوب، وأكثر من نصف مليار مشاهدة على مختلف المنصات.