آدم البنّا يطرح أغنية جديدة بعنوان "بتاع الصبر" مع الملحن أحمد زعيم

كتبت- منى الموجي:

بعد نجاح أغنيته "هنعمل إيه"، وتحقيقها نصف مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، أطلق المطرب الشاب آدم البنّا، أغنية جديدة بعنوان "بتاع الصبر"، من كلمات الشاعر هاني صارو، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو الخضري، وانتاج شركة روتانا.

وفي بيان صحفي أكد آدم أن الأغنية الجديدة تأتي ضمن سلسلة الأعمال التي يحرص من خلالها على تقديم طابع غنائي معاصر يجمع بين الإحساس والكلمة القريبة من الجمهور.

جدير بالذكر أن أغنية "هنعمل إيه" من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف، والتي أنتجتها شركة "روتانا"، وسبقها حالة من الانتشار الواسع لـ آدم عقب إعادة تقديمه لأغنية "طل الهوى" للفنان جورج وسوف، والتي تصدّرت التريند وحققت ملايين المشاهدات على "تيك توك" ومنصات التواصل الاجتماعي.

وكان المستشار تركي آل الشيخ أبدى إعجابه بأداء آدم، داعيًا للتواصل معه ومع شركة "بنش مارك"، وهو ما أسفر عن مشاركة البنّا، لاحقًا في حفل غنائي بموسم الرياض، وسط نخبة من نجوم الوطن العربي.