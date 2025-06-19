عبيدة تطرح أغنية "قلبي دليل" على "يوتيوب"

كتبت- منى الموجي:

طرحت الفنانة عبيدة أمير أغنيتها الجديدة "قلبي دليل" بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع "يوتيوب"، وذلك بعد ساعات من طرح أغنية "كام فراق".

"قلبي دليل" بمثابة الجزء الثاني من فيديو كليب "كام فراق"، إذ قدمت المخرجة بتول عرفة فكرة مصورة واحدة لأغنيتين.

جاءت أغنية "قلبي دليل" باللهجة المصرية، وبقالب غنائي "لايت" على مستوى الكلمة واللحن، بينما التوزيع الموسيقي "هاوس". وتميزت بنقل صورة عن الحب والفرح والأمان الذي تجسده العلاقة بين الطرفين.

على صعيد الصورة، صُورت أغنية "قلبي دليل" في بودابست، وتناولت قصة حب تتغير فيها حياة البطلة في الغربة بعد المشاكل والوحدة التي عانت منها.

أغنية "قلبي دليل" من كلمات خالد ڤرناس وألحان كريم فتحي وتوزيع إسلام غلاب وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.