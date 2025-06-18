يضم 15 أغنية.. رامي جمال يكشف تفاصيل ألبومه الجديد "محسبتهاش"

كتب - معتز عباس:

أعلن المطرب رامى جمال طرح ألبوم جديد يحمل اسم "محسبتهاش" يوليو المقبل، والذي يتعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين.

ونشر رامي عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، بوستر لأسماء أغاني ألبومه الجديد والذي يشمل 15 أغنية، وهي "تطلب حنية"، "محسبتهاش"، " يا جمالك"، " كأنه مجاش"، "مش لاقيكى"، " زى الخطاف" دويتو مع المطرب التونسى نوردو، "غبت ليه"، "مالى بس"، "هات حضن"، ماطلعتش جدع"، "كلام عيب يتحكي"، "بعدك أذاني"، "روحى عليك بتنادى"، "تيجى نرجع"،"قبلت التحدى" دويتو مع النجم حمزة نمرة".



ووجه رامي رسالة للجمهور عبر حسابه: "دي أسامي الاغاني اللي نازله يلا ممكن تتوقعو معايا ايه اكتر اسم شدكم وتتوقعو ايه اكتر حاجه ممكن تنجح، وعن طريقكم عاوز اشكر النجمين حمزه نمره ونوردو على فنهم وجمالهم ووجودهم اللي اسعدني جدًا".

وأضاف: "الألبوم يوم ٧/١ ان شاءالله، شكرا لكل الصناع اللي نازلين في الألبوم واللي أغانيهم نازله في البوم الشتا من غيركم الطريق ما ينفعش".

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