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علي الحجار يؤجل طرح ألبومه الغنائي بسبب الأحداث التي تمر بها المنطقة

01:00 ص الأربعاء 18 يونيو 2025

علي الحجار

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كتب - معتز عباس:

أعلن المطرب علي الحجار تأجيل طرح ألبومه الغنائي، بسبب الأحداث التي تمر بها المنطقة.

وكتب علي الحجار، تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نظرًا للظروف اللي بتمر بيها المنطقة حنأجل شوية طرح ألبوم شيء من كل شيء".

يُذكر أن الفنان علي الحجار طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "أنا دمي حر أنا مصراوي"، وهي من كلمات محمد حارس، وألحان ممدوح صلاح، وتوزيع وليد مصطفى.

علي الحجار إيران وإسرائيل ألبوم علي الحجار
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