محمد منير يدخل قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا

كتب-مصطفى حمزة:

دخل النجم محمد منير، قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا، بعد أيام من طرح أحدث أغانيه، وهي بعنوان "ملامحنا".

وحققت الأغنية، ما يزيد عن المليون و 200 ألف مشاهدة، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا، في موقع فيسبوك.

وتعاون الكينج محمد منير في أغنية "ملامحنا"، للمرة الاولى مع مؤلفتها الشاعرة هالة الزيات، و الملحن أحمد زعيم، والموزع الموسيقي عمرو عبد الفتاح، وتولى وضع الميكس و الماستر امير محروس.

وتعد "ملامحنا"، أول أغاني ألبوم النجم محمد منير، والذي يشهد تعاونه الأول مع شركة روتانا للصوتيات.