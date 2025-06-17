محمد منير يدخل قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
كتب-مصطفى حمزة:
دخل النجم محمد منير، قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا، بعد أيام من طرح أحدث أغانيه، وهي بعنوان "ملامحنا".
وحققت الأغنية، ما يزيد عن المليون و 200 ألف مشاهدة، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا، في موقع فيسبوك.
وتعاون الكينج محمد منير في أغنية "ملامحنا"، للمرة الاولى مع مؤلفتها الشاعرة هالة الزيات، و الملحن أحمد زعيم، والموزع الموسيقي عمرو عبد الفتاح، وتولى وضع الميكس و الماستر امير محروس.
وتعد "ملامحنا"، أول أغاني ألبوم النجم محمد منير، والذي يشهد تعاونه الأول مع شركة روتانا للصوتيات.
فيديو قد يعجبك: