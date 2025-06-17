تعرف على موعد حفل حسين الجسمي في ألمانيا

كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان الإماراتي حسين الجسمي لإحياء حفل غنائي جديد في ألمانيا، يوم 20 سبتمبر المقبل، بمدينة أوبرهاوزن، ومن المقرر أن يشاركه في الحفل الفنان اللبناني آدم، في تعاون فني يجمع بين اللون الخليجي واللبناني..

وروجت الشركة المنظمة للحفل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ونشرت البوستر الدعائي، معلقة: "ألمانيا على موعد مع ليلة لا تُنسى.. الفنان حسين الجسمي والفنان آدم يحييان حفلاً استثنائياً في قاعة Rudolf Weber Arena بتاريخ 20 سبتمبر 2025".

وكان الجسمي قد طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "فستانك الأبيض" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي، وحققت الأغنية رواجًا واسعًا، لتصل إلى المركز الثامن في قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر تداولًا على المنصة.

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