عبيدة تطرح فيديو كليب أحدث أغانيها "كام فراق"

كتبت- منى الموجي:

طرحت الفنانة عبيدة فيديو كليب أحدث أغانيها "كام فارق" حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، اليوم الاثنين 16 يونيو.

تأتي أغنية "كام فراق" ضمن خطة إنتاجية تجمعها مع أغنية "قلبي دليل" المُقرر طرحها خلال الساعات المُقبلة، ويجمع بين الأغنيتين سيناريو واحد على مستوى الصورة، إذ قدمت المخرجة بتول عرفة فكرة مصورة واحدة، عبارة عن أغنيتين في فيديو كليب واحد يصدر على جزئين.

جاءت أغنية "كام فراق" باللهجة المصرية بقالب غنائي درامي، إذ تتناول الأغنية موضوع الفراق بشكل عام دون التركيز على حالة معينة، وتنقل وجع الذكريات بصورة درامية على مستوى الكلمة واللحن.

على صعيد الصورة، صُورت أغنية "كام فراق" في بودابست، وتناول الكليب الغربة وصعوباتها، مجسدا قصة فتاة تعيش في الغزية وتواجه صعوبات الحياة ومعاناة فراق الأهل، وتتعرض في نهاية الكليب لحادث يُؤدي إلى ولادة قصة حب، على أن تُستكمل القصة في فيديو كليب أغنية "قلبي دليل".

ومن المُقرر أن يصدر فيديو كليب أغنية "قلبي دليل" خلال الساعات المُقبلة، ويحمل إخراج بتول عرفة، والأغنية من كلمات خالد ڤرناس وألحان كريم فتحي.

أغنية "كام فراق" من كلمات إبراهيم محمد وألحان أحمد أنور وتوزيع الكشكي وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.