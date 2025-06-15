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رامي جمال يوجه رسالة لجمهور جدة بعد حفله الأخير

06:06 م الأحد 15 يونيو 2025

رامي جمال

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كتبت- سهيلة أسامة:

وجّه المطرب رامي جمال رسالة شكر لجمهوره في مدينة جدة، عقب حفله الغنائي الذي أحياه هناك مساء الجمعة الماضي.

ونشر "جمال" صورة من الحفل عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "من حفلة جدة وأهل جدة الغاليين.. شكرًا على اليوم الجميل كالعادة".

وفي سياق آخر، يضع النجم رامي جمال حاليًا اللمسات النهائية لألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "محسبتهاش"، استعدادًا لطرحه مطلع شهر يوليو المقبل عبر جميع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويضم الألبوم تعاونات مع نخبة من الشعراء والملحنين، منهم أحمد المالكي، أحمد عبد السلام، وسام عبد المنعم، بلال سرور، أحمد أمين، إيهاب عبد العظيم، سامر أبو طالب، ومحمد ياسر، إلى جانب مشاركة رامي جمال في تلحين بعض الأغاني.

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