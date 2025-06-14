عمرو دياب يظهر مع ابنته جنا أثناء تسجيل أغنيتها الجديدة داخل الاستوديو

كتب - معتز عباس:

حرصت جنا عمرو دياب على مشاركة متابعيها والجمهور، لقطات أثناء تسجيل أحدث أعمالها الغنائية بحضور والدها "الهضبة".

ونشرت جنا ستوري من داخل أحدث الأستوديوهات أثناء تسجيل أحدث أغانيها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، بحضور والدها "الهضبة" عمرو دياب.

وظهر الهضبة عمرو دياب داخل الأستوديو أثناء تسجيل ابنته جنا أغنيتها الجديدة، حرصًا منه على دعمها ومرافقتها في خطوتها الغنائية.

يذكر أن جنا عمرو دياب طرحت أحدث أغانيها في يونيو 2024 بعنوان "escape plane"، عبر موقع يوتيوب.

ويستعد النجم عمرو دياب، لإحياء حفله الغنائي في شاطئ مراسي بالساحل الشمالي، يوم 4 يوليو المقبل، بمشاركة المغني والموسيقي الألماني "مونو لبنك-Monolink"، الشهير بتقديم الموسيقى الإليكترونية، والفريق الألماني" Who Made Who" .

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين، 4000، و 6000، و 7000، و 8000، و11000، و 13000، و 16000 جنيه.

اقرأ أيضا..

أحدث جلسة تصوير لـ جيسيكا حسام الدين.. والجمهور يغازلها

سعد لمجرد يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة "ريسكينا"