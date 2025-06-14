سعد لمجرد يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة "ريسكينا"

كتب - معتز عباس:

كشف المطرب المغربي سعد لمجرد موعد طرح أغنية جديدة "ريسكينا".

ونشر سعد بوستر أغنيته الجديدة "ريسكينا" عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "الأسبوع القادم… عمل غنائي جديد بقلب وروح مغربية، تجربة أفتخر بها، من إخراج مغربي أصيل، وفريق رائع من كاتب وملحن وموزّع".

وأضاف: "سعيد جداً بهذا المشروع اللي عشته بكل حب، وإن شاء الله يصل لقلب كل من يسمعه".

يذكر أن المحكمة الفرنسية أصدرت قرارا بإعادة النظر في قضية المطرب سعد لمجرد المنظورة أمامها والمتهم فيها بالاغتصاب، وذلك بعد تقديمه أدلة جديدة تفيد بمحاولة المدعية ووالدتها ابتزازه، ومطالبته بمبلغ 3 ملايين يورو مقابل التنازل عن الدعوى.

وكان سعد لمجرد نفى التهمة الموجهة إليه، بينما أكدت المدعية تعرضها للعنف والاعتداء الجنسي.

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