مي فاروق تطرح أغنية "بنات الخلق" من ألبوم "تاريخي" (فيديو)

كتب- هاني صابر:

تستكمل المطربة مي فاروق، طرح أغنيات ألبومها الجديد "تاريخي" الذي بدأت في إطلاقه مع بداية العام، وطرحت أغنيتها السادسة بعنوان "بنات الخلق" على "يوتيوب".

الأغنية من كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان: مدين، وتوزيع موسيقى: يحيى يوسف، هندسه صوتية وميكس وماستر: مصطفى رؤوف، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند.

وتقول بعض كلمات أغنية "بنات الخلق": "بتبعد عن عيون الناس، وحابسة نفسها في أوضة بتتجرد من الإحساس.. تشوفها تقول دي محسودة ده حتى قلبها الأبيض، بقى جواه نقط سودة، طريق الحب ضيعها وما وصلهاش.. لبيت جواه أمان مليان بأحلامها، بقت واحدة تبصلها متعرفهاش، بقت حاسه إن كل الناس هتألمها بتتنفس عشان تفضل مع العايشين".

يذكر أن، مي فاروق كانت قد طرحت من قبل أغنيتها الأولى من ألبومها "تاريخي" وكانت بعنوان "باركوا " كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج باسم دوما، والثانية "سلطانة " كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسى، والثالثة "ميزني" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، والرابعة "كان نفسي أقابلك"من كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف، والخامسة "اللي شافنا" كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقى هاني يعقوب.