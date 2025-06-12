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مدين يتعاون مع مي فاروق وزينب حسن في أغنيتين جديدتين

04:54 م الخميس 12 يونيو 2025

الملحن مدين

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كتبت- منى الموجي:

يواصل الملحن مدين نشاطه الفني، ويستعد لطرح تعاونين جديدين، الأول مع المطربة مي فاروق والثاني يجمعه بالفنانة زينب حسن.

تُطرح اليوم الخميس أغنية الفنانة مي فاروق، تحت عنوان "بنات الخلق" وهي من كلمات عبدالرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف، ويُجدد هذا العمل التعاون الفني بين مي ومدين بعد عدد من النجاحات السابقة.

كما لحن مدين، أغنية جديدة بعنوان "صحابي بيفرقوا" للمطربة زينب حسن، من كلمات تامر حسين، وتوزيع يحيى يوسف.

جدير بالذكر أن النجمة أصالة، أعلنت مؤخرًا عن اختيار عنوان ألبومها الجديد "ضريبة البعد" من ألحان مدين، بعد تصويت جماهيري واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفور إعلان أصالة، عن عنوان الألبوم من خلال مقطع فيديو نشرته على حساباتها الرسمية، تصدرت أغنية "ضريبة البعد" تريند تويتر X.

الملحن مدين مي فاروق زينب حسن
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