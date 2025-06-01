بحضور أبطال "ريستارت".. تامر حسني ينشر صورًا من حفله الغنائي في دبي

كتب - معتز عباس:

أحيا النجم تامر حسني مساء أمس السبت، حفلًا غنائيًا ضخمًا في مدينة دبي، وسط حضور جماهيري كبير.

ووجه تامر حسني الشكر لجمهور الإمارات والجاليات المصرية والعربية، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "شكراً دبي وجمهور الإمارات وشكراً جميع الجاليات العربية وشكراً الجالية المصرية وشكراً لحبيبي الشامي".

وأضاف: "شكراً نجوم وأبطال فيلم ريستارت شكرًا للتنظيم الرائع والمسرح والإضاءة والصوت والأمن والصحافة والإعلام اللي تعبوا معانا في اليوم الرائع ده".

وشهد الحفل الغنائي صعود الفنان السوري الشامي إلى المسرح لمشاركة تامر في أداء الديو الغنائي "ملكة جمال الكون"، الذي تم طرحه مؤخرًا.

فيلم "ريستارت" تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي حول مهندس يعمل في تصليح الهواتف، يحلم بالزّواج من مؤثّرة على السوشيال ميديا لكنهما يواجهان العديد من العقبات.

"ريستارت" فيلم سينمائي جديد لـ تامر حسني، بمشاركة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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