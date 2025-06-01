عصام صاصا يحتفل بعيد الأضحى مع جمهوره في هذا الموعد

كتب- مصطفى حمزة:

تعاقد مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، على تقديم حفل غنائي، يوم السبت المقبل الموافق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

ويقدم صاصا، أغانيه في الحفل المقام بمناسبة افتتاح أحد شواطىء مارينا، بالساحل الشمالي.

ودخلت أغنية "رجع القائد"، التي طرحها مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، إلى قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا على موقع يوتيوب، إذ احتلت المركز الثاني، وحققت 777 ألف مشاهدة.

أغنية "رجع القائد"،هي السابعة التي يطرحها مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، عقب قضاء فترة عقوبته بالحبس لمدة 6 أشهر، بعد دهسه شابا بسيارته، ووفاة الضحية.

وطرح عصام صاصا، أغاني "غبنا وغاب الإبداع"، و"في زنزانتي"، و"أنا البطل"، و"الضرب ع العيون واجب"، و"محكمة"، بالإضافة إلى أغنية بعنوان "احنا ولاد الشمس"، التي عرضت ضمن حملة الدعاية لمسلسل "ولاد الشمس" الذي عرض في النصف الأول من رمضان الماضي.