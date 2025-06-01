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بالفيديو.. ويجز يطرح أحدث أغانيه "خسرت الشعب"

10:00 ص الأحد 01 يونيو 2025

مطرب الراب ويجز

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كتب - معتز عباس:

طرح مطرب الراب ويجز، أحدث أغانيه بعنوان "خسرت الشعب" على منصات الموسيقى المختلفة، وموقع الفيديوهات يوتيوب.

ونشر ويجز، بوستر أغنيته الجديدة "خسرت" الشعب" عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "خسرت الشعب.. من تأليفي وأدائي".

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

خطفت جريت أسرع من الرمشة

هديت اللعب

دايما الداهية ملهوش في الدوشة

خاصمت الشعب

بايدي وضرسي أنا مقبلش أكون في حوجة

في إيدي أودي أجيب وأبوش لعبي أذكى

صعبان عليا أسيب كل اللي بين إيدي

وأبدأ من الأول من غير مايتمدلي إيد

في الحالتين بتعذبو أنا بختار طريقي

معيش بصحابي ولا معايا كتير ووحيد

أدركت إني لو بعت نفسي مش هحصل

خبيت أحلامي كانوا عايزيني مناصفة

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ويجز أغنية خسرت الشعب يوتيوب انستجرام ويجز
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