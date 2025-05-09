السبت.. السيمفوني يعزف مؤلفات عالمية بقيادة نادر عباسي على المسرح الكبير

كتبت- منى الموجي:

ضمن فعاليات وزارة الثقافة تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام حفلاً بعنوان (فتاة الآرل) لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو نادر عباسي ومشاركة صوليست الفيولينة الدكتور حسن شرارة وصوليست الأوبوا وسام أحمد وذلك في التاسعة مساء السبت ١٠ مايو على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج عدداً من الأعمال العالمية لكبار المؤلفين منها كونشيرتو الفيولينة والأوركسترا الثالث لـ فولفجانج أماديوس موتسارت، ساعة الزهور للأوبوا والأوركسترا لـ جان فرانسيه، متتابعة الآرليزيان الأولى والثانية (فتاة الآرل) التي تعد أحد أشهر أعمال المؤلف الفرنسي جورج بيزيه، التي قدمها لأول مرة عام 1872 كموسيقى لمسرحية بنفس الاسم، كتبها ألفونس دوديه وتتكون من خمسة فصول تشمل رقصات شعبية فرنسية بمصاحبة الكورال وتتميز بثراء الألحان وقوتها التعبيرية.

الجدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاورو، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين في العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح في ضم مؤلفات عالمية إلى برنامجه الفني كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين هذا إلى جانب القيام بجولات فنية ناجحة في جميع أرجاء العالم.