بسمة بوسيل تعلن طرح أغنية "يا خسارة" على جميع منصات الموسيقى

كتب - معتز عباس:

أعلنت المطربة المغربية بسمة بوسيل طرح أغنيته "يا خسارة" على جميع منصات الموسيقى المختلفة.

ونشرت بسمة بوسيل مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "يا خسارة أول أغنية في ال EP متاحة الآن على جميع المنصات".

أغنية "يا خسارة"، كلمات وألحان عمرو المصري، ميكس ماستر وموزع موسيقي عمر الخضري.

View this post on Instagram A post shared by Bassma Boussil (@bassmaboussel)

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "

يا خساره يا الف خساره

علي ناس طلعت غداره

يخدوا شهادات بجداره

عن احسن ناس بايعين

……

مبروك خسارتنا عليكوا

خلوا الدنيا توريكوا

ربنا يشفي ويهديكوا

اه يا اكتر ناس قاسيين

يذكر أن، آخر أعمال بسمة بوسيل طرحها مؤخرًا أغنية "لأ ثواني" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى من كلمات عليم، وألحان محمد خلف، وتوزيع محمد العشري.

اقرأ أيضا..

ياسر جلال يعلق على صورة جمعته مع أمير كرارة.. ماذا قال؟

مصطفى كامل يطرح بوسترات ألبومه الغنائي الجديد "قولولي مبروك" (صور)