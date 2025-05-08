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بسمة بوسيل تعلن طرح أغنية "يا خسارة" على جميع منصات الموسيقى

01:00 ص الخميس 08 مايو 2025

بسمة بوسيل

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كتب - معتز عباس:

أعلنت المطربة المغربية بسمة بوسيل طرح أغنيته "يا خسارة" على جميع منصات الموسيقى المختلفة.

ونشرت بسمة بوسيل مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "يا خسارة أول أغنية في ال EP متاحة الآن على جميع المنصات".

أغنية "يا خسارة"، كلمات وألحان عمرو المصري، ميكس ماستر وموزع موسيقي عمر الخضري.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "

يا خساره يا الف خساره

علي ناس طلعت غداره

يخدوا شهادات بجداره

عن احسن ناس بايعين

……

مبروك خسارتنا عليكوا

خلوا الدنيا توريكوا

ربنا يشفي ويهديكوا

اه يا اكتر ناس قاسيين

يذكر أن، آخر أعمال بسمة بوسيل طرحها مؤخرًا أغنية "لأ ثواني" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى من كلمات عليم، وألحان محمد خلف، وتوزيع محمد العشري.

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بسمة بوسيل انستجرام بسمة بوسيل أغنية يا خسارة
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