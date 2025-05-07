مصطفى كامل يطرح بوسترات ألبومه الغنائي الجديد "قولولي مبروك" (صور)

كتب - معتز عباس:

طرح المطرب مصطفى كامل رئيس نقابة المهن الموسيقية البوستر الرسمي ، لألبومه الغنائي الجديد "قولولي مبروك".

ونشر مصطفى، 3 بوسترات للألبوم الغنائي، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "قولولي مبروك، مصطفى كامل"، تراقبوا".

ويتعاون مصطفى كامل في الألبوم الجديد مع مجموعة من الأسماء المميزة في الساحة الغنائية، من بينهم الشاعر أحمد المالكي، والملحن أحمد البرازيلي، والموزع الموسيقي زووم.

وكانت آخر ألبومات مصطفى كامل "وجع قلبى" وتضمن عددا من الأغاني، وهي "اتعلمت من الليالي"، "حلوة حياتي"، وأغنية الألبوم الرئيسية "وجع قلبي".

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