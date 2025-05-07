تعرف على موعد حفل حمادة هلال بمدينة 6 أكتوبر

كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان حمادة هلال لإحياء حفل غنائي يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 مايو، وذلك في نادي وادي دجلة بمدينة 6 أكتوبر.

وحرص هلال على الترويج للحفل من خلال حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، ونشر الملصق الدعائي وعلق: "في انتظار الحبايب".

يذكر أن حمادة هلال شارك بالجزء الخامس من مسلسل "المداح-أسطورة العهد" في الموسم الرمضاني 2025، وشاركه البطولة كل من غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.





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