استعدادا لطرح ألبومها الجديد.. شيما هلالي تعود بأغنية "إنت حبك"

كتبت- منى الموجي:

طرحت الفنانة التونسية شيما هلالي أغنية جديدة بعنوان "إنت حبك"، بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الرقمية.

شكلت أغنية "إنت حبك" عودة شيماء هلالي للإنتاجات الغنائية بعد غياب لأكثر من عامين.

تجمع أغنية "إنت حبك" بين أكثر من لهجة عربية بقالب موسيقي عصري، ويحمل اللحن توقيع الموسيقار د. طلال، كلمات الشاعر هاني عبدالكريم.

على صعيد الصورة، حمل فيديو كليب أغنية "إنت حبك" توقيع المخرج اللبناني دان حداد، وظهرت شيما هلالي بأكثر من إطلالة لافتة مع لوحات بصرية واستعراضية.

وتستعد شيما هلالي لطرح ميني ألبوم يضم ٥ أعمالا غنائية من توقيع الموسيقار د. طلال على صعيد اللحن، وتطرح من الألبوم أغنيتين على طريقة الفيديو كليب تم تصويرهما في لبنان مع المخرج دان حداد.