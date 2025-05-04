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من برشلونة.. رامي صبري ينشر كواليس تسجيل آخر أغنيات ألبومه الجديد (صور)

06:32 م الأحد 04 مايو 2025
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  • عرض 2 صورة
    رامي صبري داخل الاستوديو
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كتب - معتز عباس:

أعلن المطرب رامي صبري قرب انتهائه من تسجيل أغاني ألبومه الجديد بالكامل استعدادًا لطرحه الفترة المقبلة.

ونشر رامي صورة له داخل ستوديو تصوير في برشلونة، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: تسجيل آخر أغنية من الألبوم في إسبانيا".

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ويضع رامي صبري حاليًا اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي الجديد، تمهيدًا لإصداره في صيف 2025.

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رامي صبري تسجيل أغنية
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