أميرة سليم تستعد لحفلات جديدة داخل مصر وخارجها

كتبت- منى الموجي:

تقدم السوبرانو العالمية أميرة سليم خلال الفترة القادمة عددا من الحفلات داخل مصر وخارجها، بعدما أحيت منذ أيام قليلة، حفلا في المتحف المصري الكبير، ولاقى ردود فعل قوية من الحضور.

وقدمت أميرة في حفلها الأخير بمشاركة 12 عازفا عدداً من الأغاني المتنوعة من التراث المصري والأغاني العالمية بتوزيعات عصرية، من بينها: "بحلم معاك" و"يا زهرة في خيالي" و"يا حبيبي تعالى" و"حلوة يا بلدي"، ومن الأغاني العالمية "كارمن" وعدد من الأغاني النابولية من جنوب إيطاليا.

وشارك أميرة سليم الغناء في هذا الحفل الفرقة الإيطالية Mezzotono، إذ شاركت الفرقة بأغنيتين، وهي المرة الأولى التي تتواجد فيها الفرقة الإيطالية في مصر، وتتميز هذه الفرقة بالغناء دون آلات موسيقية، معتمدة على الإيقاع بأصواتهم، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقف فيها أميرة سليم على خشبة مسرح المتحف المصري الكبير.

وأكدت أميرة على أن التواجد في المتحف المصري الكبير وسط مكان مليء بعبق تاريخ أجدادنا، له رمزية خاصة بالنسبة لها، فهو مكان مهيب خاصة مع اقتراب الافتتاح الرسمي، وهو ما أسعدها كثيرا، وقالت: سعدت بالغناء في المتحف المصري الكبير ذلك المكان المليء بعبق تاريخ أجدادنا، وأيضا بالمشاركة بالغناء مع مجموعتي الموسيقية من الأصدقاء والزملاء الموسيقيين وسعدت بالتعاون مع الفرقة الإيطالية Mezzotono المشهورين بغنائهم الأكابيلا بدون آلات موسيقية، مبهرين جدا".