روبي ورامي صبري وبوسي.. تعرف على نجوم حفلات أندية وادي دجلة في صيف 2025

كتبت- منى الموجي:

تنظم أندية وادي دجلة عددا كبيرا من الحفلات التي يشارك في إحيائها نجوم الأغنية، ضمن استعداداتها لاستقبال موسم صيف 2025.

تبدأ الحفلات يوم الخميس الموافق 8 مايو في فروع أندية وادي دجلة بالقاهرة، حيث يقدم الفنان رامي صبري عرضه الغنائي في فرع النخيل، ويشهد نادي المعادي حضور الفنانة روبي، أما فرع 1 أكتوبر فيستقبل الفنان حمادة هلال، وفرع 2 أكتوبر يشهد حفلة للفنانة بوسي، بينما يستضيف فرع لوتس: أحمد شيبة، فيما يقدّم الفنان محمد عدوية حفلة في فرع شيراتون.

وفي اليوم التالي، الجمعة 9 مايو، تتواصل الحفلات في فروع المحافظات، حيث تحيي الفنانة روبي حفلها في فرع محرم بك بالإسكندرية، ويستقبل فرع دمياط الفنان دياب، بينما يحيي الفنان مصطفى حجاج حفلا في فرع أسيوط،، ويختتم فرع المنيا السهرات مع الفنان أحمد جمال.