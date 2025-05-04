إعلان

روبي ورامي صبري وبوسي.. تعرف على نجوم حفلات أندية وادي دجلة في صيف 2025

05:29 م الأحد 04 مايو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الفنانة روبي
  • عرض 15 صورة
    روبي
  • عرض 15 صورة
    روبي
  • عرض 15 صورة
    رامي صبري
  • عرض 15 صورة
    رامي صبري
  • عرض 15 صورة
    رامي صبري
  • عرض 15 صورة
    حمادة هلال
  • عرض 15 صورة
    المطرب حمادة هلال
  • عرض 15 صورة
    الفنان محمد دياب
  • عرض 15 صورة
    محمد دياب
  • عرض 15 صورة
    بوسي (13)
  • عرض 15 صورة
    بوسي (12)
  • عرض 15 صورة
    بوسي (2)
  • عرض 15 صورة
    الفنانة بوسي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

تنظم أندية وادي دجلة عددا كبيرا من الحفلات التي يشارك في إحيائها نجوم الأغنية، ضمن استعداداتها لاستقبال موسم صيف 2025.

تبدأ الحفلات يوم الخميس الموافق 8 مايو في فروع أندية وادي دجلة بالقاهرة، حيث يقدم الفنان رامي صبري عرضه الغنائي في فرع النخيل، ويشهد نادي المعادي حضور الفنانة روبي، أما فرع 1 أكتوبر فيستقبل الفنان حمادة هلال، وفرع 2 أكتوبر يشهد حفلة للفنانة بوسي، بينما يستضيف فرع لوتس: أحمد شيبة، فيما يقدّم الفنان محمد عدوية حفلة في فرع شيراتون.

وفي اليوم التالي، الجمعة 9 مايو، تتواصل الحفلات في فروع المحافظات، حيث تحيي الفنانة روبي حفلها في فرع محرم بك بالإسكندرية، ويستقبل فرع دمياط الفنان دياب، بينما يحيي الفنان مصطفى حجاج حفلا في فرع أسيوط،، ويختتم فرع المنيا السهرات مع الفنان أحمد جمال.

روبي موسم الصيف بوسي حمادة هلال رامي صبري دياب أحمد جمال شيبة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الأرصاد تحذر: سحب رعدية وأمطار في هذه المناطق خلال ساعات