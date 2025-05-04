التذاكر تبدأ من 1500.. تفاصيل حفل هبة طوجي بالقاهرة الجديدة

كتب- مصطفى حمزة:

تستعد المطربة اللبنانية هبة طوجي، لتقديم حفلها الغنائي المقام يوم 15 مايو الحالي، والذي يتولى تنظيمه منظم الحفلات وليد منصور.

الحفل المقرر إقامته في هايد بارك بالقاهرة الجديدة، من تنظيم منظم الحفلات والمنتج وليد منصور، ويتولى الإشراف على إخراجه موسيقيا الموسيقار اللبناني أسامة الرحباني.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل، بين: 1500، و2500، و3500، و5000، و7500 جنيه.

منظم الحفلات والمنتج وليد منصور، تولى مؤخرا تنظيم حفلات تامر عاشور، وحمادة هلال، إلى جانب تعاقده مع الفنانة نيكول سابا، والملحن أحمد زعيم، على طرح ميني ألبوم غنائي، لكل منهما.