"سيبك".. حسام حبيب يطرح تيزر أولى أغاني ألبومه الجديد (فيديو)

كتب - معتز عباس:

طرح المطرب حسام حبيب، تيزر أولى أغاني ألبومه الجديد لصيف 2025.

ونشر حسام حبيب التيزر عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "‏قريبـًا، سيبتك، ‫للفنان حسام حبيب ‏على موقع يوتيوب،أنغامي، سبوتي فاي، أبل ميوزك، ويانجو بلاي"،

أغنية سيبتك كلمات أدهم معتز، ألحان تامر علي، توزيع أحمد وجيه، ومن المقرر طرحها قريبًا، على أن يتم طرح باقي أغاني الألبوم تباعًا خلال الشهور المقبلة.

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