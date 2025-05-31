سمسم شهاب يطرح أحدث أغانيه "الراجل الجدع" على "يوتيوب"

كتبت- منى الموجي:

طرح المطرب سمسم شهاب أحدث أغانيه "الراجل الجدع" بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب على موقع "يوتيوب".

الأغنية كلمات رضا برهام، ألحان سمسم شهاب، توزيع أشرف البرنس، هندسة صوتية محمد جودة، المستشارة الإعلامية هاجر حسام الدين، إشراف عام أحمد سمسم شهاب، إخراج سمسم شهاب في ثاني تجاربه الإخراجية.

يذكر أن سمسم شارك في ماراثون تترات مسلسلات رمضان 2025 بأغنية "خلينا في اليمين" وهي من كلمات الشاعر عماد عبيد، ألحان خالد سلطان، توزيع طه الحكيم، مهندس صوت محمد جودة.

"خلينا في اليمين" تتر نهاية مسلسل "شمال إجباري" والذي ظهر فيه شهاب كضيف شرف، والمسلسل من بطولة محمد لطفي، صلاح عبدالله، هالة فاخر، راندا البحيري، تأليف خالد الغيطاني، إخراج محمد خضري.