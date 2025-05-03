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"جائزة 50 ألف جنيه".. محمد رمضان يروج لمسابقة أغنية "رمادونا"

07:17 م السبت 03 مايو 2025

محمد رمضان

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كتب - معتز عباس:

أطلق النجم محمد رمضان مسابقة جديدة للجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن أغنيته الجديدة "رمادونا". والتي طرحها اليوم الاربعاء الماضي، عبر موقع يوتيوب وجميع المنصات الموسيقى.

وكتب رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "٥٠ ألف جنيه لصاحب الإجابة الصح قولت كلمة أنا في أغنية (رمادونا) كام مرة (٣٣- ١٣٨- ١٣٩)؟!، هنعلن عن الفائز يوم الاثنين باذن الله.

يذكر أن "رمضان" طرح أغنية "قدها من يومي" بمشاركة المطرب الشعبي محمود الليثي.

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رمادونا محمد رمضان
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