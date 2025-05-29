بالصور| نجوم الفن في حفل "كوكب الشرق- صوت وصورة" على مسرح قصر النيل

كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد مسعد:

يشهد حفل "كوكب الشرق- صوت وصورة"، المُقام على مسرح قصر النيل مساء اليوم الخميس 29 مايو، بمناسبة مرور 50 عاما على رحيل المطربة الكبيرة أم كلثوم، حضور كوكبة من نجوم الوسط الفني.

وكان من أبرز حضور الحفل: المنتج محمد فوزي وزوجته الفنانة وفاء عامر، الفنان أحمد عبدالعزيز، الفنان محمد أبو داوود، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، المخرج وائل إحسان، كما شهد حضور الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا نيوز للصحافة والإعلام.

وأحيت الحفل المطربة مروة ناجي، مستعرضة سيرة "الست" ومشوارها الفني، من خلال تقديم باقة متنوعة من أشهر أغانيها بمختلف مراحل عمرها.

وشهد برنامج الحفل، تقديم فقرات غنائية استعراضية وتمثيلية مع استخدام تقنية الهولوجرام، وذلك بعد نجاح العرض الذي تم تقديمه لأول مرة في دولتي الكويت والسعودية.

ويضم الفصل الأول: ميدلي 1 (يا مسهرني، أناشيد، إن كنت أسامح، ليلة العيد، أنا في انتظارك، غنيلي شوي شوي، عودت عيني، لسه فاكر)، أما الثاني ميدلي 2: حيرت قلبي معاك، سيرة الحب، الأطلال، ألف ليلة وليلة، أنت عمري، دارت الأيام، فكروني، بروفة أوقاتي بتحلو، أوقاتي بتحلو.

"صوت وصورة" تأليف محمد زكي، إخراج مصطفى عبدالسلام، وقاد الأوركسترا المايسترو إيهاب عبدالحميد.