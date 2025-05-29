كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد مسعد:

شهد عرض "كوكب الشرق- صوت وصورة" الذي أقيم مساء اليوم الخميس 29 مايو، على مسرح قصر النيل، بمناسبة مرور 50 عاما على رحيل المطربة الكبيرة أم كلثوم، حضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام، بينهم: الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا نيوز للصحافة والإعلام.

وأحيت الحفل المطربة مروة ناجي، مستعرضة سيرة "الست" ومشوارها الفني، من خلال تقديم باقة متنوعة من أشهر أغانيها.

شهد برنامج الحفل، تقديم فقرات غنائية استعراضية وتمثيلية مع استخدام تقنية الهولوجرام، وذلك بعد نجاح العرض الذي تم تقديمه في دولتي الكويت والسعودية.

ويضم الفصل الأول: ميدلي 1 (يا مسهرني، أناشيد، إن كنت أسامح، ليلة العيد، أنا في انتظارك، غنيلي شوي شوي، عودت عيني، لسه فاكر)، أما الثاني ميدلي 2: حيرت قلبي معاك، سيرة الحب، الأطلال، ألف ليلة وليلة، أنت عمري، دارت الأيام، فكروني، بروفة أوقاتي بتحلو، أوقاتي بتحلو.

"صوت وصورة" تأليف محمد زكي، إخراج مصطفى عبدالسلام، واستقبل مسرح قصر النيل هو المسرح الذي اختتمت على خشبته أم كلثوم مسيرتها الفنية، وعاد اليوم ليستقبل من جديد أغانيها بعد مرور ما يقرب من 50 عاما على رحيلها.