كتب - معتز عباس:

احتفل المطرب أحمد سعد بتتويج فريق اتحاد جدة بالدوري السعودي.

ونشر أحمد سعد، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو من حفل تتويج الاتحاد بدوري روشن موسم 2025، واحتفل مع الجماهير بأغنية "اليوم الحلو ده".

وكتب سعد، تعليقًا على الفيديو: "مبروك لنادي الاتحاد السعودي على الفوز بالدوري، انبسطت جدًا إني كنت معاكم وشاركت الفرحة في اليوم الجميل ده، شكرًا على الفرصة الحلوة، وإن شاء الله دايمًا مكسرين الدنيا!".

تعاقد المطرب أحمد سعد مؤخرًا مع مجموعة روتانا للموسيقى، بحضور سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لروتانا، ومديرها التنفيذي للشؤون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي.

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