في هذا الموعد.. مروان خوري يستعد لإحياء حفل غنائي في بيروت

كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان اللبناني مروان خوري لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 19 يوليو المقبل، في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك ضمن سلسلة حفلاته الصيفية المنتظرة.

ونشرت الشركة المنظمة للحفل مقطع فيديو ترويجي عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "ليلة غنائية لا تُنسى مع مروان خوري في بيروت".

وعلى جانب آخر يستعد الفنان مروان خوري لإحياء حفل يوم 9 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات مهرجان القبيات.

المهرجان فعالية فنية حديثة نسبيًا، تهدف إلى إحياء المناطق المهمشة ثقافيًا، ويُقام في أعالي جبال لبنان، وتحديدًا في بلدة القبيات الواقعة شمال البلاد. ويشمل المهرجان مجموعة متنوعة من العروض الموسيقية والفنية، إلى جانب المسرح، الرقص، العروض البصرية، والأنشطة الثقافية المتنوعة.

يُذكر أن الفنان مروان خوري كان أعلن مؤخرًا عن تعاونه مع "سلطان الطرب" جورج وسوف، إذ من المنتظر طرح عمل غنائي جديد يجمع بينهما خلال الأيام المقبلة عبر المنصات الموسيقية، مع الكشف عن تفاصيل الأغنية واسمها قريبًا.

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