بالصور- تامر حسني يفاجئ جمهور حفله بـ نيللي كريم وكزبرة والبحراوي

أشعل النجم تامر حسني الحفل الغنائي المقام حاليا في القاهرة الجديدة، واستعان على المسرح بالنجمة نيللي كريم.

وقدم عدد من المفاجأت خلال الحفل، إذ شاركه الفنان رضا البحراوي ومغني المهرجانات كزبرة.

ووجه الفنان تامر حسني الشكر لـ الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بعد مشاركة المطرب الشعبي رضا البحراوي، ومؤدي المهرجانات الشعبية أحمد بحر الشهير بـ كزبرة.

يذكر أن النجم تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد والذي يحمل عنوان"ريستارت" بمشاركة النجمة هنا الزاهد.