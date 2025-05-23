Spotify تحتفل بإطلاق أحدث ألبومات مروان موسى في مباراة "برشلونة"

كتبت- منى الموجي:

احتفلت منصة Spotify بالفنان مروان موسى، من خلال لوحات إعلانية مضيئة لأحدث ألبوماته "الرجل الذي فقد قلبه" في مباراة برشلونة في الدوري الإسباني، التي أُقيمت على ملعب ستاد لويس كومبانيس الأولمبي يوم الأحد الموافق 18 مايو.

وطوال المباراة، ظهرت لوحات إعلانات مضيئة على جوانب الملعب للترويج لألبوم مروان موسى الجديد.

"الرجل الذي فقد قلبه" مكوّن من 23 أغنية يوثّق من خلالها رحلته مع الفقد، ويمنح المستمعين نافذة إلى عالمه الداخلي. وشكّلت أغنية "بص أكبير" الانطلاقة الرسمية لهوية الألبوم، فيما حصدت أغنية "كلميني بالليل" إعجاب الجمهور بشكل سريع، محققة أكثر من مليون استماع على Spotify.

تواصل Spotify، من خلال شراكتها مع نادي برشلونة، خلق فرص لربط الموسيقى بكرة القدم ومنح الفنانين منصة للوصول إلى جماهير جديدة حول العالم. وتقوم المنصة بعرض أعمال الفنانين عبر اللوحات الإعلانية الإلكترونية وشاشات الاستاد خلال المباريات، لتسليط الضوء على أحدث الإصدارات من نجوم الموسيقى حول العالم. ومن بين الفنانين الذين سبق ظهورهم: كالفن هاريس، ميغان ذا ستاليون، تامر حسني، محمد رمضان، عصام صاصا.