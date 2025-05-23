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1 يونيو.. مي فاروق تلتقي جمهورها وتحيي حفلا على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية

01:00 ص الجمعة 23 مايو 2025
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    مصطفى حلمي
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كتبت- منى الموجي:

تستعد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، لتنظيم حفل غنائي تحييه الفنانة مي فاروق، في تمام التاسعة مساء الأحد الأول من يونيو، على المسرح الكبير.

وأكد قائد الحفل المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، أنه جاري إجراء بروفات مكثفة لضمان تقديم أداء متكامل ، وأشار أن البرنامج يضم مجموعة فريدة من المؤلفات الغنائية الشهيرة التي تعبر عن أصالة الطرب العربي.

وتابع أن مي فاروق تمتلك صوتاً مميزاً يجمع بين القوة والإحساس ويتيح تقديم أعمال تجمع أشكال التراث الموسيقي العربي والروح المعاصرة، موضحا أن التعاون معها يخلق فرصة لإعادة إحياء الألحان الخالدة بأسلوب إبداعي.

يشار أن المطربة مي فاروق والمايسترو مصطفى حلمي أعدا مجموعة من المفاجآت الفنية التي تجمع بين الأعمال الغنائية الكلاسيكية وعدد من أعمالها الجماهيرية الخاصة فى أمسية استثنائية .

مي فاروق مصطفى حلمي الأوبرا
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