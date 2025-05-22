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غدا.. تامر حسني وكزبرة يشاركان في إحياء حفل غنائي بالقاهرة الجديدة

11:13 م الخميس 22 مايو 2025
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    تامر حسني
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    تامر حسني
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    تامر حسني
  • عرض 6 صورة
    تامر حسني
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كتبت- منى الموجي:

يستعد المطرب تامر حسني لمقابلة جمهوره غدا الجمعة 23 مايو 2025، في القاهرة الجديدة في حفل يحمل عنوان Jukebox.

الحفل يمنح الجمهور فرصة للمشاركة في تشكيل تفاصيل العرض واختيار الأغاني التي يفضلون سماعها من تامر حسني، من خلال التصويت المسبق عبر المنصات الرقمية، بالإضافة إلى استخدام سوار ذكي داخل الحفل للتفاعل.

يشارك في الحفل أيضًا كل من الفنان كزبرة والمنتج الموسيقي الوايلي والدي جي DJ Nedz، وتسبق فقراتهم فقرة النجم تامر حسني.

جدير بالذكر أن فعاليات الحفل تبدأ في تمام الساعة الرابعة عصرا وتستمر حتى الحادية عشرة مساء، ووصل سعر التذكرة إلى 700 جنيه، ومسموح فقط بدخول من هم فوق الـ16 عاما.

تامر حسني كزبرة القاهرة الجديدة
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