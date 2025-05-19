"عكينا" لـ موسى تدخل قائمة الأغاني الأكثر رواجا على "أنغامي"

كتبت- منى الموجي:

حققت أغنية "عكينا" للمطرب موسى، نجاحا كبيرا، بعد طرحها مؤخرًا على موقع يوتيوب وعدد من المنصات الغنائية، ونالت إعجاب الجمهور.

ودخلت "عكينا" قائمة Hot & Trending على منصة أنغامي، متفوقة على أعمال لأبرز نجوم الساحة الغنائية.

جدير بالذكر أن الأغنية من كلمات فلبينو، ألحان مصطفى العسال، توزيع الكينج، إنتاج منفذ طارق الأحمدي، وإخراج محمود صبري، وتم تنفيذ الكليب باستخدام تقنية AI Lip Sync .

حققت الأغنية أكثر من 160 ألف مشاهدة على "يوتيوب"، وجاءت تعليقات الجمهور: "الأغنية تجنن"، "ألف مبروك يا موسى"، "حلو السكة دي يا موسى"، "طول عمرك ذوق بالأغاني المنوعة"، "والله دايما متميز".

كان موسى روج للأغنية قبل طرحها عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وعلق "استنوا أغنيتي الجديدة عكينا، بكرة الساعة 3، على كل المنصات".

جدير بالذكر أن موسى طرح قبل "عكينا" أغنية "راجع"، التي كتبها ولحنها عزيز الشافعي، ووزعها الدكتور أشرف محروس، وأخرجها أوكا، وتم تصويرها بالكامل في جورجيا.