أحمد سعد يشعل مسرح سيدني في ثاني حفلاته بأستراليا - صور

كتب - هاني صابر :

أحيا المطرب أحمد سعد، حفله الغنائي الثاني اليوم بمدينة سيدني بأستراليا.

جاء ذلك وسط حضور جماهير ضخم وصل إلى ٣٠٠٠ مصري وعربي واسترالي إلى جانب حضور حكومي وتمثيل عربي كبير.

وحضر القنصل المصري بسيدني والسفير السعودي وسفير العراق وقطر والامارات وآن علي وزيرة التعليم الاسترالية من أصول مصرية وبعض أعضاء البرلمان الفيدرالي باستراليا.

كما حضر النجم هاني رمزي والمستشار أمير رمزي والنائب إيهاب رمزي.

تأتي هذه الحفلة دعما لأهالينا الغير قادرين بمصر وخاصة في المنيا، ومن المقرر أن تذهب عوائد هذه الحفلة للفئات الأولى بالرعاية.

وقدم أحمد سعد خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه وسط هتاف كبير من الجمهور الحاضرين، حيث أشعل المسرح بأغاني اختياراتي "مدمرة حياتي، ووسع وسع، وايه اليوم الحلو ده، وحبيبنا"، وغيرها من الأغاني.

وقدم " سعد" خلال الحفل التحية للشعب الفلسطيني وسط تفاعل كبير من الحضور وتصفيق منهم .

ومازح "سعد" حضور الحفل قائلا “ المصريين المتوجدين في استراليا أكتر من المصريين المتواجدين في مصر ”، مشيدا بالمجهود الكبير الذي تبذله مؤسسة راعي مصر، لدعم الأسر الأكثر احتياجا،، قائلا: "شكرا راعي مصر على المجهود الكبير، وللمصداقية الكبيرة التي تتمتعون بها".



