أحمد سعد يحيي حفلين خيريين في أستراليا

كتب- هاني صابر:

يحيي المطرب أحمد سعد، غدا وبعد غد حفلتين لصالح مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في أستراليا لدعم الفئات الأكثر احتياجا في مصر.

ومن المقرر إحياء الحفلة الأولى بمدينة ملبورن الأسترالية غدا الجمعة، أما الحفلة الثانية ستكون في مدينة سيدني الأسترالية بعد غد السبت 17 مايو الجاري وستذهب العوائد لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

ووصل أحمد سعد إلى أستراليا وإلتقي بأعضاء الجالية المصرية خلال حفل عشاء وسط استقبال حافل، حيث وجه الشكر لأعضاء الجالية على هذا الاستقبال.

وقال أحمد سعد، إنه متحمس لإحياء أول حفل له في أستراليا والمساهمة من خلال هذه الحفلات في دعم أهالينا الأكثر احتياجًا في مصر معبرًا عن تقديره للدور الذي تقوم به راعي مصر في مساعدة كل محتاج.