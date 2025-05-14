اليوم..مصطفى كامل يستعد لطرح أحدث أعماله الغنائية "قولولي مبروك"

كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان مصطفى كامل لطرح أحدث أعماله الغنائية، والتي جاءت بعنوان "قولولي مبروك"، والمقرر طرحها اليوم الأربعاء 14 مايو الساعة 7 مساءً.

وروج الفنان "كامل" لـ الأغنية من خلال حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، ونشر البوستر الدعائي الخاص بالأغنية، وعلق: "بإذن الله، قولولي مبروك، اليوم الأربعاء الساعة 7:00 مساءً".

ويتعاون مصطفى كامل في الألبوم الجديد "قولولي مبروك" مع مجموعة من الأسماء المميزة في الساحة الغنائية، من بينهم الشاعر أحمد المالكي، والملحن أحمد البرازيلي، والموزع الموسيقي زووم.

وكانت آخر ألبومات مصطفى كامل "وجع قلبى" وتضمن عددًا من الأغاني، وهى "اتعلمت من الليالي"، "حلوة حياتي"، وأغنية الألبوم الرئيسية "وجع قلبي".

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