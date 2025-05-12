موسى يطرح فيديو كليب أحدث أغانيه "عكينا" مستخدما الذكاء الاصطناعي

كتبت- منى الموجي:

طرح المطرب موسى، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "عكينا"، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وقام بتصوير الكليب مستخدما تقنية الذكاء الاصطناعي AI Lip Sync.

الأغنية من كلمات فلبينو، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع الكينج، وأخرج الكليب محمود صبري.

حققت الأغنية أكثر من 1500 مشاهدة بعد طرحها بدقائق قليلة على "يوتيوب"، وجاءت تعليقات الجمهور: "الأغنية تجنن"، "ألف مبروك يا موسى"، "حلو السكة دي يا موسى"، "طول عمرك ذوق بالأغاني المنوعة"، "والله دايما متميز".

كان موسى روج للأغنية قبل طرحها عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وعلق "استنوا أغنيتي الجديدة عكينا، بكرة الساعة 3، على كل المنصات".

جدير بالذكر أن أخر أعمال موسى كانت أغنية "راجع"، التي كتبها ولحنها عزيز الشافعي، ووزعها الدكتور أشرف محروس، وأخرجها أوكا، وقد تم تصويرها بالكامل في جورجيا.