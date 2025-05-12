رئيس الأوبرا يتابع الاستعدادات النهائية لحفل "كوكب الشرق"

كتبت- منى الموجي:

تابع الدكتور علاء عبدالسلام رئيس دار الأوبرا المصرية الاستعدادات النهائية لحفل كوكب الشرق، والذى تحييه النجمة ريهام عبدالحكيم والمطربة رحاب عمر والمطربة حنان الخولي بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي.

ويأتي الحفل بمناسبة مرور ٥٠ عامًا على رحيل سيدة الغناء العربي، وفي إطار عام أم كلثوم الذي أعلنته وزارة الثقافة ويقام في التاسعة مساء الأربعاء 14 مايو على المسرح الكبير .

وأكد الدكتور علاء عبدالسلام أن الاستعدادات للحفل تُجرى على قدم وساق، لضمان خروجه بصورة تليق بمكانة دار الأوبرا كصرح ثقافي رائد، مشيرا إلى الحرص على توفير تجربة إبداعية متكاملة ومميزة للجمهور من خلال الاهتمام بكافة التفاصيل الفنية واللوجسيتية.

جدير بالذكر أن الحفل شهد إقبالاً جماهيرياً غير مسبوق ونفدت تذاكره بالكامل خلال ساعات بعد الإعلان عن موعد إقامته.