آدم البنّا يطرح أغنية "هنعمل إيه" مع مدين وتامر حسين- فيديو

كتبت- منى الموجي:

طرح المطرب الشاب آدم البنّا، أغنيته الجديدة "هنعمل إيه"، من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

ويأتي هذا الإصدار بعد موجة النجاح الكبيرة التي حققها آدم مؤخرًا، خاصة بعد إعادة غنائه لأغنية "طل الهوى" (المعروفة أيضًا بـ"حلف القمر") للفنان چورج وسوف، والتي تصدّرت التريند وحققت ملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي خاصة تيك توك.

كما أعاد آدم، تقديم عدد كبير من الأغاني الكلاسيكية التي لاقت تفاعلًا واسعًا، من بينها: "جرحونا"، "طاير يا هوا"، "كان ياما كان"، "وحشني نفسي"، "على رمش عيونها"، و"وصفولي الصبر" بصوته وأدائه الخاص.

كان صوت آدم البنّا جذب انتباه شخصيات بارزة في الوسط الفني، أبرزهم المستشار تركي آل الشيخ، الذي كتب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "من يعرفه؟ ياليت يتواصل معنا وشركة بنش مارك حالًا"، وفور هذا التفاعل، سافر آدم البنّا إلى السعودية، وشارك في فعاليات موسم الرياض، ضمن مجموعة من أبرز النجوم.

جدير بالذكر أن آدم البنّا، يواصل مسيرته الفنية بخطى ثابتة، وسط دعم جماهيري واهتمام ملحوظ من صنّاع الموسيقى في الوطن العربي، وطرح مؤخراً عدد من الأغاني، أبرزها: "دخلوا بيتنا" من كلمات أحمد إبراهيم، ألحان محمد عبية، توزيع محمد عمار، والتي حققت مليون مشاهدة على موقع الڤيديوهات "يوتيوب".