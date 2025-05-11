تعرف على موعد حفل حسين الجسمي في المغرب

كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان الإماراتي حسين الجسمي لإحياء حفل غنائي ضخم في المغرب، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الموسيقى في الدار البيضاء Casablanca Music Week، والمقرر إقامته يوم 28 يونيو المقبل.

روجت الشركة المنظمة للحفل، ونشرت البوستر الدعائي عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وفي سياق آخر، استقبل الفنان حسين الجسمي مولودًا جديدًا وأطلق عليه اسم "زايد"، وشارك الجسمي متابعيه منشورًا عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وكتب خلاله: "اللهم اجعله قرة عين لنا، وأنبته نباتًا حسنًا، وبارك فيه واحفظه بعينك التي لا تنام، وارزق كل قلب مشتاق نعمة الأبوة والأمومة".

وتابع دعاءه قائلًا: "﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ)".

كما طرح حسين الجسمي مؤخرًا عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" أغنيته الجديدة "فستانك الأبيض"، التي أعدت خصيصًا لحفل زفاف هشام جمال وليلى أحمد زاهر.

والأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي، ووصلت إلى المركز الثامن في قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا.

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