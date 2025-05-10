هاني فرحات يقود أوركسترا المتروبوليتان على مسرح أوبرا سيدني

كتبت- منى الموجي:

يقود المايسترو هاني فرحات يوم الاثنين الموافق 12 مايو، أوركسترا المتروبوليتان الأسترالية في حفل ضخم، يُقام على مسرح أوبرا سيدني أحد أهم المسارح العالمية .

الحفل هو النسخة السابعة لسلسة حفلات روائع الأوركسترا والكورال الوطني السعودي التي تنظمها هيئة الموسيقى بهدف نشر الموسيقى العربية والشرقية، ويقود المايسترو هاني فرحات الأوركسترا السعودي وأوركسترا المتروبوليتان الأسترالية في حفل روائع الأوركسترا السعودية الذي يقام تحت رعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة السعودي .

ويأتي الحفل حاملا شعار آفاق الإبداع تتسع في كل محطة، ويهدف إلى تعزيز حضور الأغنية العربية وخاصة السعودية عالميا وتحقيق التبادل الثقافي بوصفه أحد أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتأكيدا على دعم الفنون والموسيقى.

الحفل محطة جديدة في سلسلة محطات الأوركسترا وسيتضمن مشاركة الأوركسترا السعودي وأوركسترا المتروبوليتان في تقديم مقطوعة موسيقية مشتركة تدمج بين الثقافتين العربية والأسترالية، بخلاف فقرة يقدمها الأوركسترا الأسترالي.

يشار إلى أن المايسترو هاني فرحات قاد الأوركسترا السعودي وأوركسترات عالمية في حفلات مشتركة بدأت في فرنسا والمسرح الوطني بالمكسيك وفي الولايات المتحدة الأمريكية على مسرح دار الأوبرا متروبوليتان، وفي إنجلترا، وفي اليابان، وفي المملكة العربية السعودية على مسرح مركز الملك فهد الثقافي ونالت هذه الحفلات إشادات محلية ودولية.