مي كساب تروج لأحدث أعمالها الغنائية "إحنا أهو" بالتعاون مع أوكا

كتبت - نوران أسامة:

تستعد الفنانة مي كساب لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "إحنا أهو"، بالتعاون مع زوجها، مطرب المهرجانات أوكا، وعلي لوكا.

ظهرت مي كساب في لوك مختلف، اعتمدت فيه على لون شعر أحمر، وروجت لأغنيتها الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "أغنية "إحنا أهو" بعد بكرة بإذن الله على جميع المنصات الإلكترونية".

يذكر أن الفنانة مي كساب شاركت بموسم رمضان 2025 بمسلسل "المداح أسطورة العهد" بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.

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