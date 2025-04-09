تعرف على موعد طرح ألبوم محمد فؤاد

كتب-مصطفى حمزة:

يستعد المطرب محمد فؤاد، لطرح ألبوم غنائي جديد، وذلك بعد 4 سنوات، من طرح البومه "أحكيلك" .

المطرب محمد فؤاد، من المقرر طرح ألبومه في يونيو المقبل، بعد انتهائه من وضع اللمسات النهائية على طرحها عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب.

وتعاون المطرب في أغاني الألبوم، مع البشعراء، أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، منة القيعي، أسامة محرز، تامر حسين، أحمد شكري، ومن الملحنين عزيز الشافعي، وليد سعد، مدين، مصطفى العسال، فارس فهمي.

ويتولى توزيع الأغاني، الموزعين الموسيقيين، توما، كريم عبدالوهاب، نادر حمدي، وسام عبدالمنعم، أحمد إبراهيم.

المطرب محمد فؤاد، طرح في مارس الماضي، عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب، أغنية بعنوان "أنا مطمن"، كان قد سبق وقدمها ضمن حملة دعائية في رمضان الماضي، والأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل.