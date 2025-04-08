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عودة أغنية مروان بابلو "غنيمة" بعد أيام من حذفها

06:44 م الثلاثاء 08 أبريل 2025
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    بابلو مؤدي اغاني الراب
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    بابلو
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    نفي جي بيتس
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    بابلو بحفله
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كتب- مصطفى حمزة:

نجح مؤدي أغاني الراب مروان بابلو، في إعادة عرض أحدث أغانيه "غنيمة"، على قناته الرسمية في موقع يوتيوب، بعد أيام من حذفها.

إدارة موقع الفيديوهات "يوتيوب"، كانت قد قامت بحذف أغنية "غنيمة"، من قناة مؤدي أغاني الراب مروان بابلو يوم السبت الماضي، بعد أيام من طرحها، وذلك بناءا على طلب مؤدي أغاني راب يدعى "zikka".

مؤدي أغاني الراب مروان بابلو، وعبر خاصية القصص في صفحته في موقع ‘انستجرام"، كان قد قام بإعادة نشر منشور لمؤدي أغاني الراب الجنوب أفريقي "جاي بيتس"، مصحوبا بالترجمة من الإنجليزية ، إلى العربية، وجاء فيه: "البيت اللي مروان بابلو مستخدمه في تراك "غنيمة"، مش بتاعي، ومفيش أي تشابه، بينه وبين اللي انا كنت عامله، والمدعي قام باستخدامه".

وتابع: "بيت (غنيمة)، بتاع حمادة بالكامل، ومفيش أي خطأ من مروان".

مؤدي أغاني الراب مروان بابلو، كان قد طرح خلال عيد الفطر، 4 أغاني وهي "غنيمة"، و "لماذا:"، و "واورا"، و "بونو".

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