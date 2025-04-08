تعرف على موعد حفل عمرو دياب في دبي

كتبت- نوران أسامة:

يستعد النجم عمرو دياب، لإحياء حفلًا غنائيا ضخما يوم الأحد الموافق 4 مايو المقبل، في "القرية العالمية" بمدينة دبي، وذلك على خشبة المسرح الرئيسي.

ونشرت الشركة المنظمة للحفل البوستر الدعائي عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "مستعدين لليلة موسيقية لا تُنسى، الهضبة في القرية العالمية في واحدة من أضخم حفلات الموسم 29، استعدوا للحفل على المسرح الرئيسي يوم الأحد 4 مايو الساعة 8 مساءً".

ويستعد الفنان عمرو دياب لطرح ألبومه الجديد، المقرر صدوره خلال موسم صيف 2025.

وكشف الموزع الموسيقي عادل حقي في تصريح خاص لـ"مصراوي" عن تعاونه مع دياب في الألبوم المنتظر، موضحًا: "العمل على ألبوم النجم والصديق العزيز عمرو دياب بدأ منذ فترة، وقمت بتوزيع 4 أغانٍ منه، وجميعها من ألحان الملحن محمد يحيى".

ومن المقرر أن يطرح دياب أغاني الألبوم الجديد عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" وصفحاته على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع شركة "أنغامي".

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