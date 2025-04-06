" الخبوط" قصة حفلات بدأها عمرو دياب في مصر وتقدمها ابنته جنا

كتب- مصطفى حمزة:

أثار النجم عمرو دياب، حالة من الجدل، حول الحفلات التي تقدمها ابنته "جنا"، وذلك عقب ظهورها معه على المسرح، خلال الحفل الذي أقيم مساء أمس السبت في أبو ظبي.

النجم عمرو دياب، خلال تقديمه الحفل، دعا ابنته الصغرى "جنا"، لمشاركته الغناء على المسرح.

وقال عمرو دياب "هي بتغني أحسن مني بصراحة، أصل بقى إنجليزي وجو بقى بتاع الناس اللي اتعلمت برا مش زي حالاتنا، اتعلمنا احنا في مصر، اتعلمت بقى هي مع الناس دول بتوع الخبوطي".

المفارقة هنا أن حديث النجم عمرو دياب، عن حفلات " الخبوطي"، التي تقدمها ابنته، جاء بعد حوالي عام، من الحفل الذي أحياه ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وقال فيه "أنا أول واحد كنت بعمل خبوط في مصر".

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منظم حفلات مقرب من النجم عمرو دياب، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال "حفلات الخبوط، عادة ما تكون خاصة، وتقام بحضور عدد محدود، في فيلا مثلا، أو مكان مفتوح، وتقدم فيها موسيقى الهاوس، والتكنو، والاليكتريك، من خلال dj".

وتابع: "النجم عمرو دياب، بالفعل أقام حفلات خبوط، ومنها مع الdj العالمي أدم بورت".

يذكر أن جنا عمرو دياب سبق وشاركت مع والدها في ألبوم "سهران"، إذ قامت بالغناء في أغنية "جميلة"، إلى جانب قيامها بكتابة المقاطع الخاصة بها بالإنجليزية بعد دمجها مع الكلمات التي كتبها الشاعر شادي نور، والمشاركة أيضا موسيقيا في اللحن الذي قدمه الملحن بلال سرور .